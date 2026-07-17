Milano 12:55
51.995 -0,72%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 12:55
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Francoforte 12:55
24.768 -0,59%

Londra: movimento negativo per Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Antofagasta
Ribasso composto e controllato per la compagnia mineraria, che presenta una flessione del 3,68% sui valori precedenti.
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