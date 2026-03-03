Milano
10:53
44.594
-3,64%
Nasdaq
2-mar
24.993
+0,13%
Dow Jones
2-mar
48.905
-0,15%
Londra
10:53
10.521
-2,40%
Francoforte
10:52
23.825
-3,30%
Martedì 3 Marzo 2026, ore 11.09
Home Page
/
Notizie
/ Si muove in ribasso il settore assicurativo italiano a Piazza Affari
Si muove in ribasso il settore assicurativo italiano a Piazza Affari
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
03 marzo 2026 - 10.00
Giornata da dimenticare per l'
indice delle società assicurative
, che retrocede a 37.350,35 punti, ritracciando del 4,71%.
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Insurance
-4,55%
