Milano 10:53
44.594 -3,64%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:53
10.521 -2,40%
Francoforte 10:52
23.825 -3,30%

Si muove in ribasso il settore assicurativo italiano a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Giornata da dimenticare per l'indice delle società assicurative, che retrocede a 37.350,35 punti, ritracciando del 4,71%.
