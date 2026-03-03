Smoke-free, la strategia di Philip Morris per superare le sigarette in Italia entro il 2035

(Teleborsa) - “La nostra visione e` chiara: a livello globale stiamo lavorandopotremmo raggiungere questo obiettivo gia` nel 2035": lo ha dichiaratoche ha aggiunto – “Stiamo facendo progressi significativi in questa direzione, considerando che oltre il 50% dei nostri ricavi netti in Italia deriva gia` dai prodotti senza combustione.”affiliata italiana del gruppo Philip Morris International, ha annunciato oggi il lancio in Italia dil nuovo dispositivo rappresenta l’Philip Morris International ha investito oltre 16 miliardi di dollari per sviluppare, sostanziare scientificamenteitaliani che utilizzano prodotti a base di nicotina, e oltre 4,5 milioni di questi ha gia` scelto di passare ad alternative senza combustione. Ma restano ancora milioni di fumatori esclusivi di sigarette, la cui transizione verso alternative prive di combustione rappresenta la sfida piu` grande dell’azienda in Italia entro il 2035.“Le esigenze dei nostri consumatori adulti restano la nostra stella polare, e questi numeri dimostrano chiaramente che esiste un forte interesse verso le alternative per sostituire le sigarette, ma anche che e` necessario compiere un ulteriore passo per andare incontro alle preferenze dei fumatori adulti piu` resistenti al cambiamento." – ha dichiaratHead of Smoke-Free Products Category di Philip Morris Italia.per soddisfare le esigenze dei fumatori meno propensi a modificare le proprie abitudini. Sappiamo che i fumatori adulti e gli utilizzatori di nicotina hanno preferenze diverse. Per questo abbiamo sviluppato un ampio portafoglio multicategoria di prodotti alternativi senza combustione, che presentano tecnologie, modalita` d’uso e fasce di prezzo differenti. Con BONDS by IQOS aggiungiamo un tassello importante a questo mosaico, avvicinandoci ancora di piu` ai nostri consumatori.” – ha aggiuntoAl 31 dicembre 2025, nel mondo gli utilizzatori dei prodotti senza combustione di