Smoke-free, la strategia di Philip Morris per superare le sigarette in Italia entro il 2035

(Teleborsa) - “La nostra visione e` chiara: a livello globale stiamo lavorando per rendere le sigarette un oggetto da museo nel piu` breve tempo possibile; in Italia, con un quadro normativo stabile e il supporto della societa`,
potremmo raggiungere questo obiettivo gia` nel 2035": lo ha dichiarato Pasquale Frega, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia,
che ha aggiunto – “Stiamo facendo progressi significativi in questa direzione, considerando che oltre il 50% dei nostri ricavi netti in Italia deriva gia` dai prodotti senza combustione.”Philip Morris Italia,
affiliata italiana del gruppo Philip Morris International, ha annunciato oggi il lancio in Italia di BONDS by IQOS: i
l nuovo dispositivo rappresenta l’ultima novita` nel suo portafoglio di prodotti senza combustione, pensato per adulti che altrimenti fumerebbero sigarette o utilizzerebbero altri prodotti contenenti nicotina.
Philip Morris International ha investito oltre 16 miliardi di dollari per sviluppare, sostanziare scientificamente, produrre e commercializzare i propri prodotti senza combustione, che oggi sono disponibili in 106 mercati.Sono circa 13 milioni gli adulti
italiani che utilizzano prodotti a base di nicotina, e oltre 4,5 milioni di questi ha gia` scelto di passare ad alternative senza combustione. Ma restano ancora milioni di fumatori esclusivi di sigarette, la cui transizione verso alternative prive di combustione rappresenta la sfida piu` grande dell’azienda in Italia entro il 2035.
“Le esigenze dei nostri consumatori adulti restano la nostra stella polare, e questi numeri dimostrano chiaramente che esiste un forte interesse verso le alternative per sostituire le sigarette, ma anche che e` necessario compiere un ulteriore passo per andare incontro alle preferenze dei fumatori adulti piu` resistenti al cambiamento." – ha dichiarato Daniela Della Monica,
Head of Smoke-Free Products Category di Philip Morris Italia. “BONDS by IQOS e` progettato
per soddisfare le esigenze dei fumatori meno propensi a modificare le proprie abitudini. Sappiamo che i fumatori adulti e gli utilizzatori di nicotina hanno preferenze diverse. Per questo abbiamo sviluppato un ampio portafoglio multicategoria di prodotti alternativi senza combustione, che presentano tecnologie, modalita` d’uso e fasce di prezzo differenti. Con BONDS by IQOS aggiungiamo un tassello importante a questo mosaico, avvicinandoci ancora di piu` ai nostri consumatori.” – ha aggiunto Della Monica.
Al 31 dicembre 2025, nel mondo gli utilizzatori dei prodotti senza combustione di Philip Morris erano oltre 43 milioni. Sono 27 i mercati che hanno superato la soglia del 50% del fatturato netto derivante da questi prodotti.