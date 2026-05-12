Imperial Brands, semestre positivo: cash flow in crescita e outlook 2026 confermato

(Teleborsa) - I risultati finanziari del primo semestre chiuso al 31 marzo 2026 di Imperial Brands mostrano una crescita dei ricavi netti sia del comparto Tabacco sia del comparto dei Prodotti di Nuova Generazione (NGP) dell’1,8%, sostenuta da un robusto pricing nel tabacco e dalla crescita dei ricavi NGP. I Ricavi netti del segmento del Tabacco sono in crescita dell’1,5%, supportati dal forte pricing che ha più che compensato il calo dei volumi. I Ricavi netti NGP sono in aumento del 7,5%, con crescita a doppia cifra nelle regioni AAACE – Africa, Australia, Asia, Central & Eastern Europe - (+60%) ed Europa (+15,3%) e incremento delle quote di mercato in tutte le categorie smoke-free.



In Europa continua la crescita dei Prodotti di Nuova Generazione, sostenuta in particolare dalle performance registrate in Italia, dove il lancio di Pulze 3.0 e la crescita del brand iD hanno contribuito al rafforzamento della quota di mercato nel segmento smoke-free e alla forte crescita del tabacco riscaldato, con un incremento dei ricavi del 39% nell’esercizio FY25 (chiuso al 30 settembre 2025), pari a circa 35 milioni di euro.



Nel periodo, l'Utile operativo rettificato del Gruppo è in crescita dello 0,6%, trainato dall’Europa; l'utile operativo riportato cala del 36,5%, principalmente per effetto di componenti straordinarie, incluse le attività legate alla strategia 2030 e un settlement negli Stati Uniti.



Continua la forte generazione di cassa, con free cash flow degli ultimi 12 mesi pari a 2,6 miliardi di sterline e cash conversion del 98%. Rendimenti agli azionisti in ulteriore crescita: completato nel semestre un buyback da 809 milioni di sterline e dividendo interim aumentato del 4%.



Il Gruppo conferma l'outlook per l’intero esercizio, con risultati attesi in linea con la guidance comunicata al mercato.



Lukas Paravicini, Chief Executive Officer di Imperial Brands ha dichiarato: "Abbiamo registrato un avvio positivo nell'esecuzione della nostra evoluta strategia 2030, combinando una performance operativa e finanziaria costante con progressi tangibili nella trasformazione del Gruppo. Nel business dei combustibili, il forte slancio del pricing ha continuato a sostenere una crescita low single digit, a cambi costanti, sia dei ricavi netti sia dell’utile operativo rettificato. Nei prodotti di nuova generazione continuiamo a guadagnare quote di mercato in tutte e tre le categorie (Heated Tobacco, Modern Oral, Vaping). Abbiamo registrato una crescita particolarmente forte nel tabacco riscaldato, grazie al lancio del dispositivo Pulze 3.0. Il nostro portafoglio di nicotina orale moderna ha inoltre registrato una crescita significativa nei mercati europei, mentre negli Stati Uniti abbiamo aumentato la quota volumi in un contesto competitivo. Nonostante l’impatto di componenti straordinarie, la performance operativa del primo semestre ha sostenuto una forte e costante generazione di cassa, che supporta sia gli investimenti nelle iniziative di crescita sia i ritorni agli azionisti. Procediamo in linea con il buyback da 1,45 miliardi di sterline e il dividendo interim è stato aumentato del 4%. Pur restando fortemente focalizzati sull’esecuzione nel breve termine, stiamo progredendo anche nelle iniziative di efficientamento e nella trasformazione di lungo periodo, con l’obiettivo di sviluppare le capacità che sosterranno la nostra crescita futura. Stiamo avanzando nel processo di razionalizzazione della supply chain e abbiamo avviato l’implementazione della partnership strategica con Capgemini. Guardando alla seconda metà dell’anno, sebbene le tensioni in Medio Oriente abbiano generato un contesto macroeconomico più incerto, restiamo fiduciosi nella capacità di realizzare un’accelerazione della crescita dell’utile operativo rettificato, in linea con la guidance per l’intero esercizio".

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