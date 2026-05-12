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New York: balza in avanti Philip Morris International

Migliori e peggiori
New York: balza in avanti Philip Morris International
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della holding che produce sigarette, con una variazione percentuale del 3,15%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Philip Morris International rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Philip Morris International è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 190,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 182,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 198,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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