New York: balza in avanti Philip Morris International

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della holding che produce sigarette , con una variazione percentuale del 3,15%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Philip Morris International rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Philip Morris International è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 190,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 182,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 198,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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