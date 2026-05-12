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Londra: positiva la giornata per British American Tobacco

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per British American Tobacco
Balza in avanti l'azienda che produce sigarette, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,87%.
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