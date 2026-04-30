Talents do it Better: come liberare i "Talenti Dirompenti"

(Teleborsa) - In un contesto economico e sociale caratterizzato da trasformazioni sempre più rapide, innovazione tecnologica e crescente incertezza, ilper la crescita delle aziende non è rappresentato solo da strategie, processi o tecnologie, ma dallaÈ questa la tesi al centro di, il nuovo libro di Pasquale Frega, Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, scritto insieme a Stephan Bissig e Chris Howarth, che raccoglie decenni di esperienza maturata ai vertici della leadership aziendale, delle risorse umane e delle trasformazioni organizzative.Il libro propone una visione innovativa della leadership, mettendo al centro le persone come principale leva di innovazione, crescita e competitività di lungo periodo. Secondo gli autori,— spesso basati su criteri di anzianità, prevedibilità e schemi standardizzati —Da questa riflessione nasce il concetto di: professionisti capaci di mettere in discussione lo status quo, generare nuove idee e contribuire concretamente alla trasformazione delle organizzazioni.Per tradurre questa visione in azione concreta, Talents Do It Better introduce il modello delle 4S:riconoscere il talento andando oltre curriculum ed esperienza, valutando potenziale, mentalità e capacità di adattamento. In questo ambito viene introdotta anche la "70/30 Talent Formula", che prevede un equilibrio tra talenti innovatori ed elementi capaci di garantire continuità operativa.ripensare la leadership come capacità di accompagnare e proteggere il talento, creando ambienti di lavoro inclusivi, sicuri e orientati alla sperimentazione.accelerare la crescita delle persone affidando loro sfide ambiziose e responsabilità capaci di ampliare competenze e visione.garantire continuità nel tempo attraverso strumenti di sviluppo strutturati, pianificazione strategica e percorsi di successione efficaci.Il messaggio del libro in ultima analisi è che, ma deveil proprio massimo potenziale, come ha spiegato Pasquale Frega, autore del libro e presidente ed amministratore delegato di Philip Morris Italia: "Oggi i talenti sono necessari, per leche sta investendo il business in tutto il mondo. Il libro si rivolge ai CEO, alle persone che lavorano nel mondo delle risorse umane, ai manager in generale, ma anche alle persone comuni, perché il volume parla in maniera semplice, con esempi che raccontano come i talenti hanno fatto la differenza in tante delle sfide che hanno affrontato le aziende in passato. Non riguarda solo il mondo del business, ma anche quello di ONG e fondazioni".Stephan Bissig, autore del libro ed executive coach, ha invece commentato: "Se Vogliamo veramente preparare il futuro, dobbiamo essere pronti a investire nel talento che noi chiamiamo 'dirompente', il talento che sa creare; sono un po' gli".