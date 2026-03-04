Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 3/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo
In ribasso l'indice svizzero, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,10% sui valori precedenti.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per lo SMI (Swiss Market Index), con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 13.201,8. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 13.811,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 12.998,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)