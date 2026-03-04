Bayer, fatturato in crescita nel 2025 ma sugli utili pesano controversie su Roundup

Bayer

(Teleborsa) - Nel 2025 ildel Gruppoè aumentato dell'1,1% su base rettificata per cambi e portafoglio a 45,575 miliardi di euro. L'prima delle voci straordinarie è diminuito del 4,5% a 9,669 miliardi, includendo un effetto cambio negativo di 491 milioni di euro che ha avuto un impatto su tutte le divisioni. L'è stato negativo per 1,077 miliardi (2024: negativo per 71 milioni), dopo oneri straordinari netti per 6,185 miliardi (2024: negativo per 5,507 miliardi), principalmente derivanti da(glifosato). L'è stato negativo per 3,620 miliardi (2024: negativo per 2,552 miliardi). L'è diminuito del 2,8%, attestandosi a 4,91 euro, principalmente a causa del calo degli utili nelle divisioni Farmaceutica e Crop Science.Ilè diminuito del 32,9%, attestandosi a 2,084 miliardi. L'al 31 dicembre 2025 si è attestato a 29,843 miliardi, con una riduzione dell'8,5% rispetto a fine 2024, principalmente grazie agli afflussi di cassa derivanti dalle attività operative e agli effetti valutari positivi per 1,370 miliardi.Alla prossima assemblea annuale degli azionisti del 24 aprile 2026, Bayer proporrà unper azione per il 2025, in linea con quello pagato per il 2024.Guardando al futuro, Bayer prevede che ilsarà un anno di vendite solide e utili stabili, al netto degli effetti valutari.Su(ovvero sulla base dei tassi di cambio mensili medi del 2025), Bayer prevede di generare uncompreso tra 45 e 47 miliardi di euro nel 2026. Ciò corrisponde a una variazione annua compresa tra 0 e +3%, rettificata per gli effetti di cambio e di portafoglio. Nell'ambito delle sue previsioni rettificate per gli effetti di cambio, l'azienda prevede inoltre di registrare uncompreso tra 9,6 e 10,1 miliardi di euro. Per quanto riguarda l', la società stadi questa metrica al fine di garantire una maggiore trasparenza sulla sua attuale performance operativa. Oltre all'ammortamento di immobili, impianti e macchinari già contabilizzato nell'approccio attuale, la metodologia aggiornata tiene conto anche dell'ammortamento di alcune attività immateriali, in particolare del software. Se la nuova metodologia fosse stata applicata per il 2025, l'utile per azione core sarebbe stato pari a 4,57 euro (rispetto ai 4,91 euro con l'approccio attuale). Applicando la metodologia aggiornata, si prevede che l'utile per azione core rettificato per gli effetti di cambio si attesti tra 4,30 e 4,80 euro nel 2026. Si prevede che ilammonterà tra -2,5 miliardi e -1,5 miliardi di euro, riflettendo circa 5 miliardi di euro di pagamenti relativi a contenziosi legali, come precedentemente comunicato. Inoltre, si prevede che l'a fine anno ammonterà tra 32,0 e 33,0 miliardi di euro.Bayer ha inoltre predisposto le sue previsioni sulla base dei tassi di cambio di chiusura al 31 dicembre 2025. Poiché l'azienda prevede, queste previsioni si discostano dalle predette previsioni rettificate per gli effetti valutari come segue: a livello di Gruppo, Bayer prevede di registrare uncompreso tra 44 e 46 miliardi di euro, uncompreso tra 9,1 e 9,6 miliardi e uncompreso tra 4,00 e 4,50 euro (sulla base della metodologia aggiornata sopra descritta).Alla Borsa di Francoforte le azioniviaggiano in rosso in scia a previsioni sugli utili per il 2026 inferiori al consensus.