Milano 17:30
45.338 +1,96%
Nasdaq 17:34
25.087 +1,48%
Dow Jones 17:34
48.816 +0,65%
Londra 17:29
10.552 +0,65%
Francoforte 17:30
24.216 +1,79%

Borsa: Rally per Milano, in progresso dell'1,64% alle 16:00

Il FTSE MIB continua gli scambi a 45.197,92 punti

Milano lievita in modo prepotente dell'1,64% alle 16:00 e passa di mano a 45.197,92 punti.
