Iran, Unimpresa: conflitto breve limita impatto su energia e imprese

(Teleborsa) - Undella durata di tre-quattro settimane produrrebbe solo una, senza configurare uno shock strutturale per l’economia italiana. È quanto emerge da una, che ridimensiona gli scenari più allarmistici in caso di durata limitata delle ostilità.Il- afferma - resta lo, attraverso cui transita circa il 20-21% del petrolio mondiale. Tuttavia, in assenza di un blocco navale prolungato, ilsarebbe legato perlopiù alpiù che a una reale interruzione dei flussi fisici. Le proiezioni indicano per ilun possibileal barile, pari a un aumento del 20-45%, ma con una media trimestrale difficilmente superiore a 85-95 dollari in caso di normalizzazione rapida. Analoga dinamica per ileuropeo, con unverso(+40-80%), ma con una media stagionale più contenuta nell’area 45-55 euro se non si verificano interruzioni fisiche delle forniture di GNL o dei flussi nordafricani., che consuma circa 70 miliardi di metri cubi di gas l’anno,che di una carenza effettiva di approvvigionamenti., l’impatto di uno. Un aumento medio del petrolio del 30% limitato a un mese produrrebbe unstimabile inpercentuali rispetto a una baseline del 2,1%. La, prevista intorno a +1,1% nello scenario centrale,senza scivolare in recessione. Anche il, stimato in circa 35 miliardi in condizioni normali,in caso di prezzi elevati concentrati in un singolo trimestre., in particolare per i settori energivori,sarebbe dunque un, ma non una crisi sistemica di marginalità. Gli scenari più critici, con impatti severi su occupazione e competitività, presuppongono durate ben superiori e un’escalation regionale. In caso contrario, il sistema produttivo italiano appare, soprattutto alla luce della maggiore diversificazione delle forniture energetiche rispetto alla crisi del 2022.