Iran, Unimpresa: conflitto breve limita impatto su energia e imprese

(Teleborsa) - Un conflitto breve in Iran,
della durata di tre-quattro settimane produrrebbe solo una fiammata temporanea dei prezzi energetici
, senza configurare uno shock strutturale per l’economia italiana. È quanto emerge da una analisi del Centro studi di Unimpresa
, che ridimensiona gli scenari più allarmistici in caso di durata limitata delle ostilità.
Il nodo centrale
- afferma - resta lo Stretto di Hormuz
, attraverso cui transita circa il 20-21% del petrolio mondiale. Tuttavia, in assenza di un blocco navale prolungato, il rialzo delle quotazioni
sarebbe legato perlopiù al premio al rischio finanziario
più che a una reale interruzione dei flussi fisici. Le proiezioni indicano per il Brent
un possibile picco temporaneo tra 90 e 110 dollari
al barile, pari a un aumento del 20-45%, ma con una media trimestrale difficilmente superiore a 85-95 dollari in caso di normalizzazione rapida. Analoga dinamica per il gas
europeo, con un TTF visto salire
verso 50-65 euro
(+40-80%), ma con una media stagionale più contenuta nell’area 45-55 euro se non si verificano interruzioni fisiche delle forniture di GNL o dei flussi nordafricani. L’Italia
, che consuma circa 70 miliardi di metri cubi di gas l’anno, risentirebbe più della volatilità
che di una carenza effettiva di approvvigionamenti. Sul piano macroeconomico
, l’impatto di uno shock breve resterebbe contenuto
. Un aumento medio del petrolio del 30% limitato a un mese produrrebbe un effetto sull’inflazione
stimabile in +0,2/+0,4 punti
percentuali rispetto a una baseline del 2,1%. La crescita del PIL 2026
, prevista intorno a +1,1% nello scenario centrale, potrebbe ridursi di 0,2 punti,
senza scivolare in recessione. Anche il deficit commerciale energetico
, stimato in circa 35 miliardi in condizioni normali, salirebbe solo temporaneamente verso 45-50 miliardi
in caso di prezzi elevati concentrati in un singolo trimestre. Per le imprese italiane
, in particolare per i settori energivori, l’effetto principale
sarebbe dunque un aumento dei costi variabili e della volatilità
, ma non una crisi sistemica di marginalità. Gli scenari più critici, con impatti severi su occupazione e competitività, presuppongono durate ben superiori e un’escalation regionale. In caso contrario, il sistema produttivo italiano appare in grado di assorbire uno shock breve
, soprattutto alla luce della maggiore diversificazione delle forniture energetiche rispetto alla crisi del 2022.