Guerra in Iran, caos viaggi e allarme bollette: consumatori a rischio stangata

(Teleborsa) - L'escalation militare insta influenzando l'intera economia mondiale e di conseguenza anche quella italiana. In particolare, lepuntano l'attenzione su due fronti critici: ile l'. Le associazioni di categoria denunciano una situazione di estrema criticità che va ben oltre i confini geografici del conflitto, colpendo servizi essenziali e risparmi dei cittadini.Sul fronte del, il blocco degli spazi aerei e degli hub strategici come Dubai, Doha e Abu Dhabi sta paralizzando iverso l'Asia e l'Oceano Indiano.ha sottolineato come migliaia di italiani diretti in Thailandia, Maldive o Mauritius rischino di perdere quanto pagato per pacchetti e voli. Il presidente Gabriele Melluso avverte che sta nascendo un enorme contenzioso legale: molte agenzie rifiutano i rimborsi senza penali citando l'assenza di avvisi della Farnesina, ma Assoutenti ricorda che il Codice del Turismo e il Codice Civile impongono il rimborso integrale per impossibilità sopravvenuta della prestazione.ha già stimato perdite per oltrenel prossimo mese e chiede misure di sostegno urgenti per evitare il collasso delle imprese del settore.Parallelamente, l'impennata delle quotazioni del, che ha registrato balzi superiori al 36% toccando i massimi da febbraio 2025, minaccia una nuova "stangata" sulle bollette., l'associazione degli Utility Manager, avverte che i contratti a prezzo variabile subiranno effetti immediati, ma anche chi ha sottoscritto tariffe a prezzo fisso rischia modifiche unilaterali delle condizioni se il trend al rialzo dovesse proseguire.Lesuiper nucleo familiare sono preoccupanti. In uno scenario di incremento moderato del 10%, la spesa extra sarebbe di 207 euro. In caso di aumento più marcato, quantificato nel 20% per il gas e 15% per la luce, l'aggravio salirebbe a 378 euro. Nella peggiore delle ipotesi, con un rialzo combinato del 30% per il gas e del 25% per l'elettricità, le famiglie italiane potrebbero trovarsi a pagare fino a 585 euro in più all'anno, poiché il costo del gas influenza direttamente anche la produzione di energia elettrica.