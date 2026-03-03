Guerra in Iran, caos viaggi e allarme bollette: consumatori a rischio stangata

(Teleborsa) - L'escalation militare in Medio Oriente
sta influenzando l'intera economia mondiale e di conseguenza anche quella italiana. In particolare, le famiglie italiane
puntano l'attenzione su due fronti critici: il turismo
e l'energia
. Le associazioni di categoria denunciano una situazione di estrema criticità che va ben oltre i confini geografici del conflitto, colpendo servizi essenziali e risparmi dei cittadini.
Sul fronte del turismo
, il blocco degli spazi aerei e degli hub strategici come Dubai, Doha e Abu Dhabi sta paralizzando i collegamenti
verso l'Asia e l'Oceano Indiano. Assoutenti
ha sottolineato come migliaia di italiani diretti in Thailandia, Maldive o Mauritius rischino di perdere quanto pagato per pacchetti e voli. Il presidente Gabriele Melluso avverte che sta nascendo un enorme contenzioso legale: molte agenzie rifiutano i rimborsi senza penali citando l'assenza di avvisi della Farnesina, ma Assoutenti ricorda che il Codice del Turismo e il Codice Civile impongono il rimborso integrale per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Assoviaggi Confesercenti
ha già stimato perdite per oltre 6,4 milioni di euro
nel prossimo mese e chiede misure di sostegno urgenti per evitare il collasso delle imprese del settore.
Parallelamente, l'impennata delle quotazioni del gas
, che ha registrato balzi superiori al 36% toccando i massimi da febbraio 2025, minaccia una nuova "stangata" sulle bollette. Assium
, l'associazione degli Utility Manager, avverte che i contratti a prezzo variabile subiranno effetti immediati, ma anche chi ha sottoscritto tariffe a prezzo fisso rischia modifiche unilaterali delle condizioni se il trend al rialzo dovesse proseguire.
Le proiezioni
sui rincari annuali
per nucleo familiare sono preoccupanti. In uno scenario di incremento moderato del 10%, la spesa extra sarebbe di 207 euro. In caso di aumento più marcato, quantificato nel 20% per il gas e 15% per la luce, l'aggravio salirebbe a 378 euro. Nella peggiore delle ipotesi, con un rialzo combinato del 30% per il gas e del 25% per l'elettricità, le famiglie italiane potrebbero trovarsi a pagare fino a 585 euro in più all'anno, poiché il costo del gas influenza direttamente anche la produzione di energia elettrica.