Francoforte: brillante l'andamento di Renk

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Renk
, con una variazione percentuale del 2,44%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX
, su base settimanale, si nota che Renk
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,68%, rispetto a -4,97% del MDAX
).
Lo scenario di breve periodo di Renk
evidenzia un declino dei corsi verso area 57 Euro con prima area di resistenza vista a 59,23. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 55,54.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)