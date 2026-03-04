Milano 11:35
45.092 +1,40%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:35
10.534 +0,48%
Francoforte 11:35
24.126 +1,41%

Francoforte: brillante l'andamento di Renk

Francoforte: brillante l'andamento di Renk
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Renk, con una variazione percentuale del 2,44%.

Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Renk mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,68%, rispetto a -4,97% del MDAX).


Lo scenario di breve periodo di Renk evidenzia un declino dei corsi verso area 57 Euro con prima area di resistenza vista a 59,23. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 55,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
