Francoforte: si concentrano le vendite su Bilfinger

(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale dell'ingegneria, con un ribasso del 2,99%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Bilfinger rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario tecnico del contractor tedesco mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 105,2 Euro con area di resistenza individuata a quota 109,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 103,2.

