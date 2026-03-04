Francoforte: si concentrano le vendite su Bilfinger

(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale dell'ingegneria
, con un ribasso del 2,99%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Bilfinger
rispetto al MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico del contractor tedesco
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 105,2 Euro con area di resistenza individuata a quota 109,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 103,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)