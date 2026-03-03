Milano 17:21
44.443 -3,97%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:21
10.470 -2,87%
Francoforte 17:20
23.724 -3,71%

Francoforte: peggiora Bilfinger

(Teleborsa) - Retrocede molto la multinazionale dell'ingegneria, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,78%.

L'andamento di Bilfinger nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario tecnico del contractor tedesco mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 107,2 Euro con area di resistenza individuata a quota 112,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 105,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
