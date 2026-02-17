Milano 11:02
45.700 +0,62%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:02
10.527 +0,51%
Francoforte 11:02
24.876 +0,30%

Francoforte: giornata depressa per Bilfinger

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Bilfinger
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la multinazionale dell'ingegneria, che mostra un decremento dell'1,88%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bilfinger, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'andamento di breve periodo del contractor tedesco mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 121,3 Euro e supporto a 119. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 123,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```