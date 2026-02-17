Francoforte: giornata depressa per Bilfinger

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la multinazionale dell'ingegneria
, che mostra un decremento dell'1,88%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bilfinger
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'andamento di breve periodo del contractor tedesco
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 121,3 Euro e supporto a 119. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 123,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)