Londra: andamento negativo per Persimmon
(Teleborsa) - Ribasso per il principale costruttore immobiliare britannico, che presenta una flessione del 2,77%.

La tendenza ad una settimana di Persimmon è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Persimmon suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 13,25 sterline con tetto rappresentato dall'area 13,55. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,14.

