Londra: andamento negativo per Persimmon

(Teleborsa) - Ribasso per il principale costruttore immobiliare britannico
, che presenta una flessione del 2,77%.
La tendenza ad una settimana di Persimmon
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Persimmon
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 13,25 sterline con tetto rappresentato dall'area 13,55. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)