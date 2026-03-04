Milano 11:39
45.031 +1,26%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:39
10.524 +0,38%
Francoforte 11:39
24.128 +1,42%

Londra: scambi in positivo per Intertek Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,16%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intertek Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Intertek Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 39,34 sterline. Prima resistenza a 40,19. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 39,01.

