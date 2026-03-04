Londra: scambi in positivo per Intertek Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,16%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intertek Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Intertek Group
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 39,34 sterline. Prima resistenza a 40,19. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 39,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)