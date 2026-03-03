Milano 10:45
Intertek Group, quotazioni in calo a Londra

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia, che perde terreno, mostrando una discesa del 9,36%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Intertek Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 44,12 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 41,82. L'equilibrata forza rialzista di Intertek Group è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 46,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
