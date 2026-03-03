Intertek Group, quotazioni in calo a Londra

gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia

FTSE 100

Intertek Group

principale indice della Borsa di Londra

Intertek Group

Pressione sul, che perde terreno, mostrando una discesa del 9,36%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 44,12 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 41,82. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 46,42.