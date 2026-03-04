Milano 11:38
45.017 +1,23%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:38
10.523 +0,37%
Francoforte 11:38
24.115 +1,36%

Londra: brillante l'andamento di Intertek Group
Rialzo marcato per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia, che tratta in utile del 2,16% sui valori precedenti.
