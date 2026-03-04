Madrid: amplia l'ascesa Acciona Energia

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di energia rinnovabile spagnolo
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,74%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acciona Energia
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Acciona Energia
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Acciona Energia
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 20 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 21,51. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)