Milano 14:47
45.285 +1,84%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:47
10.578 +0,89%
Francoforte 14:47
24.215 +1,78%

Madrid: amplia l'ascesa Acciona Energia

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,74%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acciona Energia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Acciona Energia rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Acciona Energia mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 20 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 21,51. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
