Milano 14:48
45.267 +1,80%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:48
10.577 +0,89%
Francoforte 14:48
24.198 +1,71%

Madrid: exploit di Acciona Energia

Grande giornata per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,64%.
