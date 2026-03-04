New York: allunga il passo Datadog

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,04%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Datadog
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,56%, rispetto a +0,72% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Le implicazioni tecniche complessive di Datadog
evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 113,6 USD. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 123. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 107,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)