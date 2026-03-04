Milano 17:35
New York: allunga il passo Datadog

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,04%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Datadog mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,56%, rispetto a +0,72% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Le implicazioni tecniche complessive di Datadog evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 113,6 USD. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 123. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 107,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
