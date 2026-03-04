New York: scambi negativi per Keurig Dr Pepper

(Teleborsa) - Sottotono il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America
, che passa di mano con un calo del 2,06%.
La tendenza ad una settimana di Keurig Dr Pepper
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Keurig Dr Pepper
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 29,44 USD. Primo supporto visto a 28,67. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 28,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)