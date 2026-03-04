Milano 17:35
Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per Keurig Dr Pepper
(Teleborsa) - Sottotono il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America, che passa di mano con un calo del 2,06%.

La tendenza ad una settimana di Keurig Dr Pepper è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Keurig Dr Pepper, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 29,44 USD. Primo supporto visto a 28,67. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 28,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
