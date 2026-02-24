Keurig Dr Pepper punta a ricavi 2026 di 25,9-26,4 miliardi di dollari con contributo JDE Peet's

Keurig Dr Pepper

(Teleborsa) -, conglomerato statunitense attivo nel settore delle bevande e delle macchine da caffè, ha chiuso ilcon unin aumento dell'8,2%, raggiungendo i 16,6 miliardi di dollari. A cambi costanti, il fatturato netto è aumentato dell'8,6%, trainato da una crescita del volume/mix del 4,8% e da una favorevole realizzazione dei prezzi netti del 3,8%. L'acquisizione di GHOST ha contribuito per 3,8 punti percentuali alla crescita del volume/mix.L'è aumentato del 38,0%, raggiungendo i 3,6 miliardi di dollari, mentre l'utile operativo rettificato è aumentato del 4,9%, raggiungendo i 4,2 miliardi di dollari, pari al 25% del fatturato netto. L'utile netto è aumentato del 44,3%, raggiungendo i 2,1 miliardi di dollari, ovvero 1,53 dollari per azione, grazie anche all'impatto positivo su base annua delle voci che hanno influito sulla comparabilità. L'è aumentato del 6,6% a 2,8 miliardi di dollari e l'utile per azione rettificato è aumentato del 7,3% a 2,05 dollari.Ilper l'intero anno è stato di 1.991 milioni di dollari e ilè stato pari a 1.519 milioni di dollari. I dati includono un impatto negativo di 225 milioni di dollari derivante dai pagamenti una tantum per la cessazione della distribuzione relativi all'acquisizione di GHOST."Il 2025 è stato un altro anno positivo per KDP - ha commentato il- Abbiamo rispettato le nostre previsioni, ci siamo mossi con agilità nel dinamico contesto operativo e abbiamo operato bene sul mercato con un'innovazione vincente e una solida attivazione commerciale dei nostri marchi. Nel 2026, intendiamo consolidare il nostro slancio con l'acquisizione e l'integrazione di JDE Peet's e procedere verso la successiva separazione in due società pure-play avvantaggiate".Per il, KDPun fatturato netto di 25,9-26,4 miliardi di dollari e una crescita dell'utile per azione rettificato a un tasso low-double-digit. Questa guidance si basa su una crescita del fatturato netto a cambi costanti del 4-6% e una crescita dell'utile per azione rettificato a cambi costanti del 4-6% per l'attività autonoma di KDP, nonché su un contributo incrementale di, ipotizzando una chiusura della transazione a inizio aprile. Ai tassi attuali, si prevede che la conversione in valuta estera apporterà un contributo positivo di circa un punto percentuale alla crescita del fatturato netto e dell'utile per azione per l'intero anno 2026.