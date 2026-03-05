Wall Street chiude in territorio positivo, bene il settore tech

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones
dello 0,49%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l'S&P-500
, che termina la giornata in aumento dello 0,78% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.
Balza in alto il Nasdaq 100
(+1,51%); sulla stessa tendenza, sale l'S&P 100
(+0,78%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti beni di consumo secondari
(+2,24%), informatica
(+1,27%) e telecomunicazioni
(+0,58%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti energia
(-0,73%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,53%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Amazon
(+3,88%), Cisco Systems
(+2,42%), IBM
(+1,95%) e Nvidia
(+1,66%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Coca Cola
, che ha chiuso a -1,56%.
Soffre Salesforce
, che evidenzia una perdita dell'1,51%.
Sottotono Chevron
che mostra una limatura dell'1,45%.
Deludente Nike
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, MicroStrategy Incorporated
(+10,36%), AppLovin
(+10,02%), Ross Stores
(+8,03%) e Shopify
(+6,38%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Baker Hughes Company
, che ha archiviato la seduta a -2,70%.
Preda dei venditori Keurig Dr Pepper
, con un decremento del 2,37%.
Si concentrano le vendite su Microchip Technology
, che soffre un calo del 2,09%.
Vendite su Atlassian
, che registra un ribasso del 2,00%.