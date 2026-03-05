Milano 9:38
Wall Street chiude in territorio positivo, bene il settore tech
(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,49%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l'S&P-500, che termina la giornata in aumento dello 0,78% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.

Balza in alto il Nasdaq 100 (+1,51%); sulla stessa tendenza, sale l'S&P 100 (+0,78%).

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti beni di consumo secondari (+2,24%), informatica (+1,27%) e telecomunicazioni (+0,58%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti energia (-0,73%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,53%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Amazon (+3,88%), Cisco Systems (+2,42%), IBM (+1,95%) e Nvidia (+1,66%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Coca Cola, che ha chiuso a -1,56%.

Soffre Salesforce, che evidenzia una perdita dell'1,51%.

Sottotono Chevron che mostra una limatura dell'1,45%.

Deludente Nike, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, MicroStrategy Incorporated (+10,36%), AppLovin (+10,02%), Ross Stores (+8,03%) e Shopify (+6,38%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Baker Hughes Company, che ha archiviato la seduta a -2,70%.

Preda dei venditori Keurig Dr Pepper, con un decremento del 2,37%.

Si concentrano le vendite su Microchip Technology, che soffre un calo del 2,09%.

Vendite su Atlassian, che registra un ribasso del 2,00%.
