Wall Street chiude in territorio positivo, bene il settore tech

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

informatica

telecomunicazioni

energia

beni di consumo per l'ufficio

Amazon

Cisco Systems

IBM

Nvidia

Coca Cola

Salesforce

Chevron

Nike

MicroStrategy Incorporated

AppLovin

Ross Stores

Shopify

Baker Hughes Company

Keurig Dr Pepper

Microchip Technology

Atlassian

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,49%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dello 0,78% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Balza in alto il(+1,51%); sulla stessa tendenza, sale l'(+0,78%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,24%),(+1,27%) e(+0,58%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,73%) e(-0,53%).Al top tra i(+3,88%),(+2,42%),(+1,95%) e(+1,66%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,56%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,51%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,45%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+10,36%),(+10,02%),(+8,03%) e(+6,38%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,70%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,37%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,09%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,00%.