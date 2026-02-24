In denaro Keurig Dr Pepper grazie alla trimestrale

(Teleborsa) - Scambia in profit Keurig Dr Pepper
, che lievita del 3,66%, dopo aver annunciato utili trimestrali
pari a 59 centesimi per azione su un fatturato di 4,36 miliardi di dollari.
"Il 2025 è stato un altro anno positivo per KDP - ha commentato il CEO Tim Cofer - Abbiamo rispettato le nostre previsioni, ci siamo mossi con agilità nel dinamico contesto operativo e abbiamo operato bene sul mercato con un'innovazione vincente e una solida attivazione commerciale dei nostri marchi. Nel 2026, intendiamo consolidare il nostro slancio con l'acquisizione e l'integrazione di JDE Peet's e procedere verso la successiva separazione in due società pure-play avvantaggiate".
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo di Keurig Dr Pepper
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 31,27 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 30,39. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 32,14.