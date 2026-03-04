Milano 17:35
New York: Seagate Technology sale verso 396,8 USD

New York: Seagate Technology sale verso 396,8 USD
(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda americana attiva nel settore storage, che scambia in rialzo dell'8,22%.

Lo scenario su base settimanale di Seagate Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 371 Dollari USA. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 396,8. Il peggioramento del leader nella produzione di driver per hard-disk è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 354,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
