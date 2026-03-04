New York: Seagate Technology sale verso 396,8 USD

(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda americana attiva nel settore storage
, che scambia in rialzo dell'8,22%.
Lo scenario su base settimanale di Seagate Technology
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 371 Dollari USA. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 396,8. Il peggioramento del leader nella produzione di driver per hard-disk
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 354,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)