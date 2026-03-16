Seagate Technology, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda americana attiva nel settore storage, che tratta in rialzo del 4,97%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Seagate Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 410,1 USD. Supporto stimato a 396,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 423,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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