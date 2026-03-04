Parigi: nuovo spunto rialzista per Danone

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di alimenti e bevande
, che lievita del 2,14%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Danone
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di breve periodo di Danone
evidenzia un declino dei corsi verso area 71,14 Euro con prima area di resistenza vista a 71,76. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 70,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)