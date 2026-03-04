Piazza Affari: andamento rialzista per Ferragamo

maison del lusso

FTSE Italia Mid Cap

Salvatore Ferragamo

indice delle società a media capitalizzazione

casa di moda italiana

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 2,25%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,007 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,207. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,873.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)