Piazza Affari: andamento rialzista per Ferragamo

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della maison del lusso
, con una variazione percentuale del 2,25%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Salvatore Ferragamo
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la casa di moda italiana
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,007 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,207. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,873.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)