Milano 14:50
45.284 +1,83%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:50
10.577 +0,89%
Francoforte 14:50
24.214 +1,78%

Piazza Affari: andamento rialzista per Ferragamo

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della maison del lusso, con una variazione percentuale del 2,25%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Salvatore Ferragamo rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la casa di moda italiana, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,007 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,207. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,873.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
