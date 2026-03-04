Milano 14:51
45.288 +1,84%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:51
10.579 +0,91%
Francoforte 14:51
24.212 +1,77%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Banca Generali

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Banca Generali
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo bancario, che avanza bene dell'1,93%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banca Generali evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca triestina rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 51,72 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 53,42. Il peggioramento di Banca Generali è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 50,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```