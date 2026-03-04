Piazza Affari: scambi al rialzo per Banca Generali

gruppo bancario

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene dell'1,93%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso larispetto all'indice.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 51,72 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 53,42. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 50,63.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)