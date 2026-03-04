Piazza Affari: seduta difficile per Banca MPS

(Teleborsa) - Retrocede molto l'istituto di Rocca Salimbeni
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,52%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Monte Paschi
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Banca Monte dei Paschi
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7,351 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7,53. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7,272.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)