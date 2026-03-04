Milano 11:43
45.074 +1,36%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:43
10.531 +0,44%
Francoforte 11:43
24.143 +1,48%

Piazza Affari: seduta difficile per Banca MPS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto l'istituto di Rocca Salimbeni, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,52%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Monte Paschi, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Banca Monte dei Paschi mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7,351 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7,53. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7,272.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
