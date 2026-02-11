Milano 13:14
46.448 -0,76%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:14
10.433 +0,77%
Francoforte 13:14
24.964 -0,09%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banca MPS

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banca MPS
Ribasso composto e controllato per l'istituto di Rocca Salimbeni, che presenta una flessione del 3,38% sui valori precedenti.
Condividi
```