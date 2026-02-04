Milano 10:04
46.696 +0,59%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 10:04
10.377 +0,60%
Francoforte 10:04
24.684 -0,39%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca MPS

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca MPS
Seduta vivace oggi per l'istituto di Rocca Salimbeni, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,27%.
Condividi
```