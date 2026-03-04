Milano
17:35
45.337
+1,95%
Nasdaq
17:38
25.077
+1,44%
Dow Jones
17:38
48.766
+0,54%
Londra
17:35
10.568
+0,80%
Francoforte
17:35
24.205
+1,74%
Mercoledì 4 Marzo 2026, ore 17.55
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il settore beni di consumo italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
04 marzo 2026 - 17.00
Si muove al ribasso il
comparto dei beni di largo consumo
, che perde lo 0,44%, scambiando a 116.514,95 punti.
Condividi
Leggi anche
Debole la seduta a Piazza Affari per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: rosso per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: amplia l'ascesa il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: frazionale rialzo per il settore beni di consumo italiano
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Consumer Staples
-0,01%
Altre notizie
Crolla a Piazza Affari il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: scambi al rialzo per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: brillante l'andamento del settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: si muove a passi da gigante il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: calo per il settore beni di consumo italiano
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto