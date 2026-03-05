Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 4/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 marzo
Giornata decisamente positiva per l'indice nipponico che ha chiuso la seduta in rialzo a 55.442.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Nikkei 225. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 58.113. Primo supporto a 53.508,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 51.574,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)