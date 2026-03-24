Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 23/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 marzo
Seduta decisamente positiva per l'indice nipponico, che ha terminato in rialzo del 2,72%.
Lo status tecnico del Nikkei 225 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 51.331,7, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 54.682,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 49.748,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)