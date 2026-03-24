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Dow Jones 23-mar
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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 23/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 23/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 marzo

Seduta decisamente positiva per l'indice nipponico, che ha terminato in rialzo del 2,72%.

Lo status tecnico del Nikkei 225 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 51.331,7, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 54.682,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 49.748,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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