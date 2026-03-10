Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo
Brillante rialzo per l'indice nipponico, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,56%.
Lo status tecnico del Nikkei 225 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 52.776,7, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 56.095,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 51.045,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)