Milano 13:31
44.799 +1,76%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:31
10.370 +1,17%
Francoforte 13:31
23.805 +1,69%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo

Brillante rialzo per l'indice nipponico, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,56%.

Lo status tecnico del Nikkei 225 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 52.776,7, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 56.095,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 51.045,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
