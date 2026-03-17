Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 16/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice nipponico, che chiude con una variazione percentuale dello 0,45%.
Il quadro tecnico del Nikkei 225 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 53.119, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 54.425. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 52.534.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)