Milano 14:15
45.002 +1,48%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
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Londra 14:15
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Francoforte 14:14
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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice nipponico, che chiude con una variazione percentuale dello 0,45%.

Il quadro tecnico del Nikkei 225 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 53.119, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 54.425. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 52.534.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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