Milano
4-feb
46.636
+0,47%
Nasdaq
4-feb
24.891
-1,77%
Dow Jones
4-feb
49.501
+0,53%
Londra
4-feb
10.402
+0,85%
Francoforte
4-feb
24.603
-0,72%
Giovedì 5 Febbraio 2026, ore 03.08
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,38%
Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,38%
L'Indice della Borsa di Shanghai apre appena sotto la parità a 4.102,2 punti
In breve
,
Finanza
05 febbraio 2026 - 02.38
Lieve ribasso per l'indice della Borsa cinese, in flessione dello 0,38%, a quota 4.102,2 in apertura.
Condividi
