L'Indice della Borsa di Shanghai apre appena sotto la parità a 4.102,2 punti

Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,38%
Lieve ribasso per l'indice della Borsa cinese, in flessione dello 0,38%, a quota 4.102,2 in apertura.
