Milano 17:35
44.609 -1,61%
Nasdaq 18:20
24.937 -0,63%
Dow Jones 18:20
47.879 -1,76%
Londra 17:35
10.414 -1,45%
Francoforte 17:37
23.816 -1,61%

Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dell'1,38%
Madrid mostra un frazionale ribasso dell'1,38% e archivia la seduta a 17.245,2 Euro.
