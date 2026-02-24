Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 19:44
24.983 +1,11%
Dow Jones 19:44
49.275 +0,97%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,54%

Ibex 35 chiude a 18.189,5 Euro

Madrid mostra un frazionale ribasso dello 0,54% e archivia la seduta a 18.189,5 Euro.
