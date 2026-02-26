Milano 10:18
47.160 -0,02%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:18
10.814 +0,07%
Francoforte 10:18
25.142 -0,14%

Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,15%

Ibex 35 apre appena sotto la parità a 18.434,1 Euro

Lieve ribasso per indice azionario della Borsa di Madrid, in flessione dello 0,15%, a quota 18.434,1 in apertura.
