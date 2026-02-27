Milano 17:40
47.210 -0,46%
Nasdaq 17:53
24.927 -0,43%
Dow Jones 17:53
48.928 -1,15%
Londra 17:46
10.911 +0,59%
Francoforte 17:35
25.284 -0,02%

Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,73%

Ibex 35 chiude a 18.360,8 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,73%
Madrid mostra un frazionale ribasso dello 0,73% e archivia la seduta a 18.360,8 Euro.
Condividi
```