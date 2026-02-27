Milano
17:40
47.210
-0,46%
Nasdaq
17:53
24.927
-0,43%
Dow Jones
17:53
48.928
-1,15%
Londra
17:46
10.911
+0,59%
Francoforte
17:35
25.284
-0,02%
Venerdì 27 Febbraio 2026, ore 18.10
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,73%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,73%
Ibex 35 chiude a 18.360,8 Euro
In breve
,
Finanza
27 febbraio 2026 - 17.53
Madrid mostra un frazionale ribasso dello 0,73% e archivia la seduta a 18.360,8 Euro.
Argomenti trattati
Madrid
(129)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-0,73%
