Campari brinda ai risultati in forte crescita e al dividendo

(Teleborsa) - Effervescente Campari
che scambia con una performance decisamente positiva del 7,74% il giorno aver presentato forti risultati in crescita
nel 2025 e un dividendo in salita.
"Nel 2025 abbiamo navigato la complessità con resilienza, registrando una solida crescita organica sia nei ricavi che nella redditività, affinando al contempo la nostra direzione strategica. Il nostro team di Camparistas ha garantito che i nostri marchi sovraperformassero e guadagnassero quote di mercato in quasi tutti i mercati globali, con una crescita estesa a 24 paesi e a tutte le nostre brand houses. Il forte slancio commerciale e la riduzione dell'indebitamento accelerata - con un anno di anticipo rispetto ai piani - ci hanno permesso di aumentare il pagamento dei dividendi per incrementare ulteriormente il rendimento per gli azionisti, mantenendo intatta la nostra flessibilità finanziaria. Guardando al 2026, su base organica, prevediamo che prosegua il ritmo di crescita dei ricavi
sottostanti e un miglioramento della redditività. Guidati dalla nostra missione di conquistare il "primo drink condiviso, ogni giorno, ovunque", restiamo pienamente fiduciosi di poter generare una crescita a lungo termine capace di accrescere i margini e generare cassa, puntando su nuovi formati per nuove occasioni, su un minor numero di scommesse ma più rilevanti e su un'accelerata espansione geografica, garantendo sempre una continua disciplina di bilancio", ha commentato il CEO, Simon Hunt
.
A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'azienda attiva nel settore beverage
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Campari
rispetto all'indice.
Lo scenario di breve periodo della società famosa per il suo bitter alcolico
evidenzia un declino dei corsi verso area 6,297 Euro con prima area di resistenza vista a 6,491. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 6,187.