Giù i Listini europei. A Milano vola Campari

(Teleborsa) - Milano è debole
, in scia alle altre Borse di Eurolandia, con l’incertezza sugli sviluppi della guerra in Medio Oriente che condiziona il sentiment degli investitori già provato dal nuovo rialzo dei prezzi energetici che alimenta i timori sull’inflazione.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 5.157,5 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,11%.
Lo Spread
peggiora, toccando i +69 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,49%. Tra i listini europei
contrazione moderata per Francoforte
, che soffre un calo dello 0,47%; Londra
riporta un moderato -0,12%, mentre è sottotono Parigi
che mostra una limatura dello 0,45%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,60% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 47.617 punti. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, svetta Campari
che segna un importante progresso del 7,23% all'indomani della pubblicazione dei risultati di bilancio.
Vola STMicroelectronics
, con una marcata risalita del 4,36%.
Ben comprata Snam
, che segna un forte rialzo dell'1,51% dopo aver alzato il dividendo e superato la guidance del 2025.
Bilancio positivo per ENI
, che vanta un progresso dell'1,08%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amplifon
, che prosegue le contrattazioni a -10,68%. Banca MPS
scende del 2,30%.
Calo deciso per Brunello Cucinelli
, che segna un -1,71%.
Sotto pressione Mediobanca
, con un forte ribasso dell'1,60%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Caltagirone SpA
(+1,23%), NewPrinces
(+0,99%), Comer Industries
(+0,86%) e Technoprobe
(+0,86%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su D'Amico
, che prosegue le contrattazioni a -3,18%.
Soffre Avio
, che evidenzia una perdita del 2,13%.
Preda dei venditori Ferragamo
, con un decremento dell'1,89%.