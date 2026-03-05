De Lise (Odcec Napoli): "Cresce appeal tra i giovani per la figura del dottore commercialista"

(Teleborsa) -Ilè un, un presidio di legalità, unoaziendale e un professionista. La nostra professione risente spesso di una narrazione distorta, non è soltanto legata alle scadenze fiscali e agli adempimenti normativi". Così, presidente dell’, intervenuto nel corso dell’iniziativa "Chi ce l’ha fatta - dalla Scrivania Al Mondo, La Strada del Successo parte da Qui", promossa dall’Isis ‘E. Caruso’ di Napoli.Parlando agli studenti delle opportunità offerte dalla professione, De Lise ha spiegato che "che unisce competenze giuridiche ed economiche". "Per i giovani - ha sottolineato - è unae la possibilità di costruire direttamente il proprio successo: un potenziale che merita di essere raccontato e fatto conoscere”.Tra idella giornata la consigliera regionaleha evidenziato che ", soprattutto in una fase storica come quella attuale, segnata da un diffuso senso di disorientamento", ma è anche "professionale, opportunità di lavoro reale che offrano ai nostri ragazzi la possibilità di costruire il proprio futuro e di restare qui, in Campania”.A dialogare con gli studenti anche, Capo settore Grandi Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate della Campania, che ha offerto la sua prospettiva "da uomo della pubblica amministrazione". "Condivido pienamente l’importanza di percorsi come questi, -ha commentato - che aiutano i giovani a orientarsi e a individuare i passi giusti da compiere nel mondo economico, sia all’interno della pubblica amministrazione, sia nelle professioni o nell’imprenditori”.Una testimonianza importante è arrivata da, giudice tributario ed ex docente dell’istituto 'E. Caruso': "Ho sempre lavorato per favorire l’orientamento degli studenti, sia in ambito scolastico sia universitario. I, capaci di accompagnarli e offrire loro punti di riferimento concreti per costruire con maggiore sicurezza il proprio futuro".A fare gli onori di casa il dirigente scolastico dell’istituto, la quale ha sottolineato "nel contesto in cui viviamo, i giovani hanno bche li aiutino a cogliere anche gli aspetti positivi che la società sa esprimere. Esperienze come questa sono fondamentali perché incidono sulla motivazione e sul processo di apprendimento dei ragazzi, rendendoli protagonisti attivi del loro percorso di crescita”.