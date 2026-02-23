Mare Group, presentate le candidature per il CdA di Eles

(Teleborsa) - Mare Group
, società di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, interviene nella governance
di Eles Semiconductor Equipment
in vista dell'Assemblea degli Azionisti
convocata per il 2 marzo 2026. In qualità di azionista, Mare Group ha trasmesso formale istanza ai vertici di Eles sollecitando verifiche rigorose sulla legittimazione all'intervento e al voto, con un richiamo esplicito alla disciplina del "golden power
".
La Società ha inoltre richiesto l’adeguamento della modulistica
per le deleghe per garantire agli azionisti la possibilità di esprimere istruzioni di voto chiare su tutti i punti all’ordine del giorno.
In risposta alla richiesta di integrazione del board
, Mare Group ha individuato quattro profili di alto profilo professionale. Per la nomina di tre nuovi amministratori indipendenti sono stati proposti Mauro Girardi
, esperto di corporate governance e operazioni straordinarie, Federico Albini
, dottore commercialista con consolidata esperienza in organi di controllo di società quotate, e Silvio Cosoleto
, manager specializzato in ambito tecnologico e integrazione industriale. Infine, per la sostituzione dell'amministratore cooptato Alessandro Violante, la scelta è ricaduta su Alfonso Cefaliello
, manager con una profonda competenza in ambito finanziario, controllo di gestione e M&A.
Questa iniziativa si inserisce in una fase cruciale per Eles, attualmente oggetto di un’Offerta Pubblica di Acquisto
da parte del fondo Xenon
.(Foto: © rawpixel)