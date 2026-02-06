TXT e-Solutions, Marcello Bussolin sostituisce Eugenio Forcinito come CFO

TXT e-Solutions

(Teleborsa) - Il CdA di, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, haalla redazione dei documenti contabili societari.Bussolin, attuale dirigente della società e responsabile dell'area Amministrazione, Finanza e Controllo, Dottore Commercialista con una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Private Equity e finanza strategica, maturata presso primarie società di consulenza, rappresenta, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, una risorsa di comprovato valore per il Gruppo TXT,e di contribuire ulteriormente al rafforzamento e al consolidamento del Gruppo sia a livello nazionale sia internazionale."Siamodi Marcello Bussolin - commenta il- In questi anni ha dimostrato solide competenze, una visione manageriale equilibrata e una profonda conoscenza della nostra organizzazione, elementi che ci danno confidenza nel contributo significativo che saprà apportare al perseguimento degli obiettivi strategici del Gruppo. La sua nomina è stata pienamente condivisa dal Consiglio di Amministrazione e dall'intero management team, riconoscendo in Bussolin una figura di comprovato valore per le sfide future del Gruppo TXT".La nomina del nuovo CFO fa seguito al raggiungimento di un, per la cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale. L'avvicendamento tra Eugenio Forcinito, che intende perseguire, e il nuovo Chief Financial Officer risponde alla finalità di supportare le nuove esigenze del Gruppo anche in un contesto di crescente sviluppo e presenza a livello internazionale.Forcinito7.500 azioni TXT e Bussolin detiene 666 azioni TXT ed è tra i beneficiari dell'ultimo piano di Stock Option della società.